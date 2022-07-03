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Новости > Сумской митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военнослужащим

Сумской митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военнослужащим

Александра Кудрявцева
03.07.22 16:50
193
Сумской митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военнослужащим
Главное: Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий передал военнослужащим, защищающим суверенитет Украины и защищающим Сумщину от российского агрессора, гуманитарную помощь.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, во время гуманитарного визита в поселок Краснополье владыка передал продукты питания, предметы первой необходимости и воду.
 
Митрополит Евлогий поздравил военное руководство Краснопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки военнослужащих и передал чудотворный образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни» в благословение и защиту украинских военных.
 
Гуманитарный груз был приобретен на пожертвования верующих Сумской епархии. Закупка и перевозка указанного состоялась при участии главы епархиального центра реабилитации жертв военных действий протоиерея Александра Петренко.
 
В тему: В столице УПЦ передала помощь и детское питание более 200 нуждающимся семьям.

Тэги: Сумская область, ВСУ, УПЦ

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