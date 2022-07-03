Сумской митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военнослужащим

Главное: Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий передал военнослужащим, защищающим суверенитет Украины и защищающим Сумщину от российского агрессора, гуманитарную помощь.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, во время гуманитарного визита в поселок Краснополье владыка передал продукты питания, предметы первой необходимости и воду.

Митрополит Евлогий поздравил военное руководство Краснопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки военнослужащих и передал чудотворный образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни» в благословение и защиту украинских военных.

Гуманитарный груз был приобретен на пожертвования верующих Сумской епархии. Закупка и перевозка указанного состоялась при участии главы епархиального центра реабилитации жертв военных действий протоиерея Александра Петренко.