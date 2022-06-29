«Укрзализныця» существенно повысит тарифы на грузовые перевозки

Главное: Грузовые перевозки в Украине подорожают. Сразу на 70%.

Детали: В Украине подорожают грузовые перевозки. Как поведал министр инфраструктуры Александр Кубраков, его ведомство поддержало предложение «Укрзализныци» повысить тарифы на все группы грузов на 70%.

Чиновник поведал, что с начала грузовые перевозки, которые являются ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, а почти 6,3 тысячи километров путей были разрушены в ходе боевых действий.

Подчеркивается, что государство субсидирует «Укрзализныцю», чтобы та могла продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции.

Так, с начала войны на счета компании было направлено десять миллиардов гривен.

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