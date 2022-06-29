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Новости > Россия продолжит обстреливать ракетами Украину, — британская разведка

Россия продолжит обстреливать ракетами Украину, — британская разведка

Агата Кловская
29.06.22 11:18
193
Россия продолжит обстреливать ракетами Украину, — британская разведка

Главное: Британская разведка сообщает, что Россия не перестанет наносить ракетные удары по Украине. Но из-за нехватки в России высокоточного оружия и ошибок в наведении, атаки будут сопровождаться жертвами среди гражданского населения.

Детали: РФ продолжит наносить ракетные удары по объектам в Украине, чтобы нарушить обеспечение украинских сил на передовой, однако из-за нехватки высокоточного оружия и ошибок в наведении это будет сопровождаться жертвами среди мирного населения. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 29 июня.

«Существует реальная вероятность того, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня имел целью поразить близлежащий объект инфраструктуры. Неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожной станции Краматорск 9 апреля», — отметили в британской разведке.

Подчеркивается, что российские планировщики, скорее всего, готовы к высокому уровню побочного ущерба во время ударов по целям.

«Почти наверняка Россия продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских передовых сил. Нехватка в России более современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки наведения, скорее всего, приведут к новым жертвам среди гражданского населения», — указали в Минобороны.

По данным британских военных, войска РФ продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск. С 25 июня они продвинулись еще на 2 км в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города.

В тему: Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, заявил, что нынешняя Россия стала наибольшей террористической организацией в мире.

Тэги: Украина, Россия, разведка, ракетный удар, война в Украине

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