Стало известно, когда на заправках в Украине исчезнут очереди

Главное: Глава энергокомитета ВРУ Андрей Герус заявил, что для устранения очередей на заправках необходимо еще примерно полтора месяца. А уже в июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом.

Детали: Для нормализации ситуации с топливом в Украине необходимо 4-6 недель, заявил во вторник, 28 июня, глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.

«Те поставки, которые наработаны сегодня в Украину, они не просто уже на 50% больше, чем в мае, и продолжат расти, но еще и имеют хорошую диверсификацию, т.е. у нас не поступает больше чем треть из одной страны», — сказал он.

Герус подтвердил прогноз Минэкономики, что в июне импорт горючего вырастет в 1,6 раза по сравнению с маем — до 600 тыс. тонн. При этом две трети из них составит дизтопливо, остальное — бензин и сжиженный газ.

«В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их», — заявил Герус.

Согласно данным консалтинговой группы А-95, в Украине стабилизировались цены на топливо.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр, на дизельное топливо — 57,05 гривен за литр, на автогаз — 41,77 гривен за литр.

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