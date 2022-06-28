В минувший понедельник в Киеве было рекордно жарко

Главное: Жара пришла в Киев. Зафиксирован температурный рекорд.

Детали: В Киеве установилась жаркая погода. В минувший понедельник, 27 июня, в украинской столице был зафиксирован температурный рекорд.

О нем информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что минимальная температура в городе не опустилась ниже 19,8 градусов.

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 2017-м году – 19,7 градусов.

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