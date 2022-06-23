В Волынской духовной семинарии УПЦ рассказали, как поступить на учебу

В Минобороны озвучили главные планы российской армии на текущий момент
Оспу обезьян объявили пандемией
Стало известно, сколько объектов культурного и исторического наследия Россия уничтожила в Украине
Россия снова нанесла массированный ракетный удар по южным областям Украины
В Украину прибыли РСЗО HIMARS
Украинцев морально готовят к чрезвычайно сложной зиме
Украине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС
Харьковчанам рассказали, нужно ли покидать город
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 430 солдат
СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева