Управделами УПЦ рассказал о целях Петрова поста и призвал к воздержанию

Главное: Необходимо провести Апостольский пост в особом воздержании и молитве, чтобы Сила Господня вразумила всех, кто закрывает храмы и принимает антицерковные решения.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на boryspil-eparchy.org, об этом в своем обращении к монашеству и всем верным чадам Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви по случаю начала поста в честь первоверховных апостолов Петра и Павла сказал Управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Церковь призывает к посту, показывая пример святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что пост имеет целью воспитание человека, утверждение его в принципах веры, нравственности и служения своему Творцу.

«Пост — это борьба против греха, своеобразный вызов такому образу жизни, который основывается на грехе. Это борьба с собой: своими пагубными повадками, своим бессилием, безвольностью и страстями. Пост всегда радостен для тех, кто желает духовно расти и развиваться, ведь духовная жизнь требует постоянного движения к совершенствованию. Именно таким образом человек очищается, а его душа в ответ на призыв Божий раскрывается для добра», — пояснил он.

Владыка отметил, что в этом году Петров пост начинается в сложных условиях. «Почти четыре месяца наша Родина охвачена пламенем войны. Мы не перестаем скорбить от того, что гибнут воины на фронте. Глубокой болью отзывается в сердце смерть каждого невинно убиенного мирного жителя. Сложно наблюдать за разрушительными последствиями боевых действий, особенно когда это касается храмов и монастырей», — добавил он.

«К сожалению, эта беда не обошла Бориспольскую епархию, в которой три храма уничтожены полностью и еще четыре подверглись разрушениям разной степени тяжести. Но, несмотря на все трудности военного времени, наши храмы и монастыри продолжают оказывать всестороннюю помощь нуждающимся. Среди настоящих патриотов, которые мужественно отстаивают родную землю на передовой, есть много чад Бориспольской епархии. Все мы чувствуем особую ответственность быть объединенными вокруг важной цели — отстоять суверенитет и целостность Украинского государства», — сказал иерарх УПЦ

Управделами УПЦ констатировал, что в последнее время активизировались определенные силы, которым, очевидно, не нужно единство украинского народа в такой кризисный исторический момент. «Занимаясь откровенно деструктивной деятельностью, эти силы систематически разжигают религиозную вражду в нашем обществе. Как следствие, уже имеют место многочисленные случаи силового захвата храмов Украинской Православной Церкви с унижением и даже избиением верующих», — добавил митрополит.

«На священнослужителей, особенно настоятелей храмов, совершается беспрецедентное в новейшей истории давление с целью перевода приходов в новообразованную так называемую Православную Церковь Украины. К сожалению, почти за всеми случаями религиозного противостояния стоят органы местного самоуправления. Дошло до того, что некоторые такие органы приняли абсолютно незаконные решения о запрете деятельности нашей Церкви в пределах тех или иных территориальных общин. Мы неоднократно обращались к представителям власти и силовым структурам о нарушении конституционных прав верующих граждан Украины. Но эти обращения не были услышаны. Напротив, некоторые должностные лица коварно, прибегая к откровенной лжи, начали сеять вражду среди людей и создавать конфликтные ситуации на приходах Бориспольской епархии. Досадно, что в то время, когда наши верующие, откликнувшись на призыв своей Родины, ушли на фронт защищать ее целостность, местные чиновники, которые в подавляющем большинстве не принадлежат к Православной Церкви, своими действиями и постановлениями безжалостно уничтожают эту целостность, запрещая родителям , женам и детям наших защитников свободно молиться в своих храмах», — рассказал архиерей.

«Церковь Христова переживает трудные времена не первый раз в своей истории. И раньше были очень суровые испытания. Но ни одно из них не смогло уничтожить Святую Церковь, потому что во главе Церкви всегда стоял и стоит Сам Господь наш и Спаситель Иисус Христос. Это простая и очень важная истина. Если нас не слышит наша власть, которая должна защищать наши законные права, нам, православным верующим, нельзя забывать, что вся наша надежда — на Всесильного Бога», — продолжил владыка.

Архиерей призвал провести Апостольский пост в особом воздержании и молитве, чтобы Сила Господня вразумила всех, кто закрывает храмы и принимает антицерковные решения.

«Благословляю духовенству, монашеству, особенно вдовам и всем чадам Бориспольской епархии первые три дня Петрова поста есть только хлеб и воду. Так же следует проводить среду и пятницу до конца поста. Также благословляется в день читать по одной кафизме из Псалтири с тремя земными поклонами за мир в Украине, а служение Божественных литургий завершать чтением коленопреклонной молитвы, которая прилагается», — дал наставления митрополит Антоний.

«Постараемся достойно провести Петров пост. Пусть Господь укрепит наши силы и примет молитвенный труд. Сила Божия все победит! Верим, потому что с нами Бог!», — пожелал напоследок Управляющий делами УПЦ