Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 32 750 солдат

Главное: Генштаб ВСУ говорит, что РФ потеряла в войне уже 32 750 солдат. Было уничтожено 1 440 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на среду, 15 июня.

Сообщается, что были убиты 32 750 солдат.

Кроме этого сообщается о таком уроне: 1 440 танков, 3 528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 РСЗО, 97 средств ПВО, 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 БПЛА оперативно-тактического уровня, 129 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 485 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

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