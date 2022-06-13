В Прилуки прилетели три вражеские ракеты

Главное: В Прилуках Черниговской области сегодня днем зафиксировали «прилеты» трех ракет. Информация о разрушениях уточняется.

Детали: Войска РФ в понедельник, 13 июня, нанесли ракетный удар по городу Прилуки в Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы „прилеты“ 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется», — написал он и призвал не указывать места «прилетов».

Попадание трех вражеских ракет 13 июня в 13:15 в Прилуках подтвердили и в ОК Север.

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