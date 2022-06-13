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Новости > МАГАТЭ удалось наладить связь с Запорожской АЭС

МАГАТЭ удалось наладить связь с Запорожской АЭС

Александр Панько
13.06.22 11:08
65
МАГАТЭ удалось наладить связь с Запорожской АЭС

Главное: Передачу данных с Запорожской АЭС восстановили. Об этом заявили в МАГАТЭ.

Детали: МАГАТЭ все же удалось восстановить передачу данных с Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск. Об этом сказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси. 

Отмечается, что восстановление передачи данных это важный и положительный шаг.

Информируется: «Инспекторы МАГАТЭ должны как можно скорее отправиться на объект для проведения основных мер по проверке ядерных материалов, которые невозможно осуществить дистанционно».

Сообщается, что изображения, записанные камерами наблюдения МАГАТЭ в период прекращения передачи данных, сейчас загружаются для просмотра инспекторами агентства, чтобы подтвердить, что преемственность данных не была потеряна.

Чиновник также сказал, что интервал проведения инвентаризационных проверок на АЭС не может превышать установленную продолжительность.

Подчеркивается, что это особенно критично на двух блоках.

Резюмируется: «Физическая проверка находящегося в них ядерного материала является предварительным условием гарантий перед их повторным запуском. Если я не смогу направить инспекторов для проведения необходимой верификации на ЗАЭС, выполнение мер в Украине будет скомпрометировано».

В тему: Гендиректор МАГАТЭ не смог попасть на Запорожскую АЭС.

Тэги: общество, война, МАГАТЭ, новости Украины, Запорожская АЭС

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