На столичных заправках снова исчезает солярка

Главное: В Украине снова обострился топливный кризис. На заправках исчезает солярка.

Детали: Топливный кризис, который начался в Украине более месяца назад, снова обострился. Дизельное топливо исчезает из крупных сетей АЗС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сетей АЗС.

В частности, дизельное топливо отсутствует на АЗС одной из крупнейших сетей, ОККО.

Кроме того, дизельного топлива мало на киевских заправках WOG.

В Киеве можно заправить в бак до 40 литров на станциях Мотто. Но цена достигает 65 гривен за литр.

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