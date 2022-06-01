В приложении Дия появится еще одна важная услуга

Главное: В приложении Дия появится услуга «усыновление». Начиная с 1 июня, можно уже подать заявку на первичную консультацию.

Детали: Детей, которых можно взять семью, намного больше чем тех, кто хочет взять ребенка. А все потому, что процедура усыновления в Украине довольно хлопотная. Об этом заявила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. По ее словам, в течение нескольких месяцев в приложение Дия добавят новый функционал.

«Можно будет подать пакет документов на кандидата в усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей», — заявила Герасимчук.

Как отметил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко, в Украине заработала упрощенная процедура подачи первичной заявки на усыновление.

«Количество детей, нуждающихся в усыновлении, уже более 17 тысяч. Количество кандидатов — в разы меньше. Одна из причин, почему кандидатов мало — тяжелая процедура усыновления. Мы это меняем и внедряем быстрый и цифровой процесс. Теперь нужно всего пять минут, чтобы оставить заявку на первичную консультацию», — добавил Кошеленко.

Информация о кандидате будет «подтягиваться» автоматически и уже в течение 15 дней с ним свяжутся и пригласят на консультацию.

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