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Новости > В Минобороны объяснили, как начисляется зарплата военным

В Минобороны объяснили, как начисляется зарплата военным

Агата Кловская
25.05.22 14:54
173
В Минобороны объяснили, как начисляется зарплата военным

Главное: Министр обороны Резников объяснил, как начисляется зарплата военным. Выплаты зависят от нескольких факторов и могут достигать 100 тысяч гривен в месяц для бойцов на передовой.

Детали: Министр обороны Алексей Резников разъяснил, как начисляется зарплата военным во время войны с Россией, сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 25 мая.

«Денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть — это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть — это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения», — сообщил он.

Дополнительное вознаграждение начисляется исходя из определенных факторов.

«Для тех военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1 тыс. грн в день. Для тех воинов, участвующих в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. гривен в месяц. Или примерно 3 тыс. грн в день», — объясняет Резников.

Он привел пример таких выплат. Если рядовой стрелок полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях в Харьковской области или на Донбассе, суммарно через месяц ему будет начислено:

— ежемесячное денежное довольствие в размере около 13-14 тыс. грн в соответствии с должностью и званием;

— около 15 тыс. грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения;

— около 50 тыс. грн. за непосредственное участие в боевых действиях.

Общая сумма в таком случае для рядового стрелка составит 78-79 тыс. грн минус отчисления.

Уточняется, что количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется из боевых приказов и распоряжений, которые издаются военным командованием различных структур сил обороны.

«Если речь идет о ВСУ, воинская часть подает в Министерство обороны заявку на выплату денежного обеспечения. Министерство обороны на основании этой заявки перечисляет воинской части деньги. После чего воинская часть относит средства непосредственно военнослужащему», — объясняет Резников.

Глава Минобороны также объяснил важные моменты, связанные именно с выплатой зарплаты:

— для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счет в любом украинском банке;

— выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий;

— выплата делится на две части: в первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами. Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения за военное положение и боевые действия.

«Платежи разведены на две части, потому что размер ежемесячного денежного обеспечения известен. Он почти одинаков каждый месяц. А размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов. Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться. Это следует понимать», — объясняет Резников.

При этом, размер зарплаты может отличаться даже у военных, служащих в одной бригаде.

«Отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие, небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться. Все зависит от боевых приказов», — уточнил министр.

Также в Минобороны сообщили, к кому обращаться, если у военнослужащего возникают вопросы по денежному обеспечению — в первую очередь к непосредственному командиру или его заместителю по работе с личным составом. При необходимости — в финансовую службу части.

«Если по вашему мнению вопрос не решился, вы можете позвонить по горячей линии Департамента финансов Министерства обороны», — советует министр.

Отдельно в Минобороны остановились на выплатах военным, попавшим в плен.

«Особенно хочу обратить внимание на выплату нашим воинам, оказавшимся в плену. Денежное обеспечение, которое они должны получать, выплачивается членам семьи по их обращению», — говорит министр.

При этом начало выплат семьям может несколько задерживаться.

«Ведь для того, чтобы начать эти выплаты, должен быть издан соответствующий приказ о служебном положении военнослужащего. Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, скажем, увидеть его на видео. Надо в определенном порядке зафиксировать этот факт. Чтобы в дальнейшем все работало как часы. Финансисты Минобороны держат на особом контроле выплаты семьям пленных. В случае необходимости я прошу обращаться в Министерство, мы все вопросы решим», — говорит глава МО.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в мае перечислили военнослужащим денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение суммарно на 51,5 млрд грн. В июне планируется выплатить около 64,5 млрд грн — это примерно столько, сколько заплатили за весь прошлый год.

В тему: В Украине изменили порядок выплат помощи переселенцам.

Тэги: общество, военные, зарплата, Алексей Резников

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