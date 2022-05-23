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Новости > В УПЦ просят Президента не раскалывать общество кампанией против Церкви

В УПЦ просят Президента не раскалывать общество кампанией против Церкви

Александра Кудрявцева
23.05.22 15:21
143
В УПЦ просят Президента не раскалывать общество кампанией против Церкви

Главное: Незаконные решения о запрете Украинской Православной Церкви, нападения на храмы, блокировка крестных ходов, безосновательные обвинения и нарушения прав верующих стали будто вторым фронтом внутри государства, что приводит к усилению напряжения в обществе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написала глава Синодального отдела УПЦ «Миссия «Церковь и культура», настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик) на своей странице в Фейсбук в обращении к Президенту Украины о ненадлежащем исполнении Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести своих обязанностей.

«Поднялась настоящая вакханалия нарушения законов Украины в сфере соблюдения конституционных принципов свободы совести. Генеральная прокуратура никак не реагирует на незаконные действия государственных чиновников. Относительно Государственной службы по этнополитике и свободе совести, то с ее стороны — вообще либо полное молчание, либо открытые проявления фаворитизма в отношении ПЦУ... Сейчас в демократической Украине такая важная и уязвимая сфера страдает от слабой вертикали Госэтнополитики и отсутствия у чиновников этой вертикали действительно государственного подхода. Там, где нужно держать баланс и внутриполитическое равновесие, наоборот, царит бесконтрольность или заигрывание с определенными конфессиями», — подчеркнула игуменья Серафима.

Матушка обратила внимание, что безнаказанность «тех, кто должен на местах быть образцом законности, порождает безобразные эксцессы».

«10 апреля 2022 г. в с. Михальча Черновицкой области отряды Национальной полиции и Нацгвардии блокируют храм и грубо выталкивают за ограждение священника с прихожанами — под камеры десятков мобильных телефонов. Ряды грозных вооруженных воинов в форме против немощных женщин, бабушек, рыдающих дедушек падают на колени, молятся, кричат... А российские средства пропаганды потом муссолят эти кадры на своих экранах, вопя на весь мир и распространяя путинские нарративы об украинском фашизме, нацистских властях в Киеве», — отметила игуменья.

Матушка Серафима подчеркнула, что война показала, как религия может стать мощным оружием на поле битвы, когда фактор православия используется русскими как один из поводов «освободительной войны», однако враждебные нарративы о якобы гонимых и преследуемых в Украине русском языке и Украинской Православной Церкви, не сбылись.

«УПЦ во главе с Блаженнейшим Онуфрием, русскоязычные украинцы, жители востока Украины — все стали в когорту защитников Отчизны. Жители пылающего востока Украины мужественно переносят бремя страшных потерь, сопротивляются оккупантам, выходят с желто-голубым флагом на демонстрации, ведут партизанскую борьбу. Многие из них верны именно УПЦ. Но не только они, но и те, кто живет в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Слобожанщине, Волыни, даже в Галичине — значительная доля наших граждан верующие УПЦ. Все они являются патриотами Украины и делом доказали этот безоговорочный факт», — сказала игуменья.

Она напомнила о жертвах среди епископов, священнослужителей и монахов Украинской Православной Церкви, а также о ежедневном подвиге миллионов верующих, защищающих Украину на фронте и в тылу.

«Протоиерей Борис Ковальчук, настоятель храма с. Пилиповичи Киевской области, вывез из оккупированного Бородянского района около 1500 мирных жителей: женщин, детей, пожилых людей, по заминированным дорогам, под постоянной угрозой обстрелов! Эти примеры смиренного обыденного героизма верующих можно приводить и дальше. Они просто выполняют заповедь Божью о любви к ближнему. Разгромлено очень много наших храмов. Но даже в руинах, под вражескими обстрелами идет служба, раздается молитва за Украину», — отметила игуменья Серафима.

Матушка подчеркнула, что верующие УПЦ будут обжаловать незаконные действия против своей конфессии в судебных инстанциях, напрямую обращаться к мировым институциям и международным инстанциям: ООН, Всемирному Совету Церквей, европейскому сообществу, послам ведущих государств мира и другим странам.

«Зачем давать российским врагам повод усиливать свою пропаганду против демократической украинской власти? Зачем ложными политическими и идеологическими решениями и шагами усложнять ситуацию в вопросах возвращения оккупированных земель? Зачем через кампанию против УПЦ усиливать напряжение внутри общества и отталкивать от своей власти собственных граждан? На эти вопросы ни у кого ответа нет. Но они должна быть! Нельзя молчать перед лицом таких рисков! Если кто-то считает, что эти риски несущественны, тот очень ошибается», — подытожила игуменья Серафима.

В тему: На Львовщине захватили храм УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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