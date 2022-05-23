На Львовщине захватили храм УПЦ

Главное: На Львовщине в селе Сулимов представители «Правого сектора» не впустили более 100 верующих в храм Украинской Православной Церкви Вознесения Господня.

Отмечается, что в это время в храме находилось около 50 сторонников ПЦУ , которые проводили свои обряды.

По информации местных жителей, еще 6 мая в селе начали собирать подписи для того, чтобы перевести храм УПЦ ПЦУ . Тайно от верующих УПЦ храм был перерегистрирован в ПЦУ

20 мая представители местных властей пригласили православных христиан на встречу, где сообщили о перерегистрации устава. На встрече присутствовали два клирика ПЦУ , полиция и представители ОТГ.

Они требовали от общины передать им ключи от храма.

Прихожане Вознесенского храма УПЦ предложили захватчикам поочередное богослужение, но те отказались.