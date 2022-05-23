В Генштабе обновили данные о потерях врага

Главное: В Украине погибли 29 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены 1293 российских танка, 204 самолета и 170 вертолетов.

Детали: С 24 февраля по 23 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 29 200 человек (+150 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

— 1293 (+8) танка;

— 3166 (+25) боевых бронированных машины;

— 604 (+5) артиллерийских системы;

— 201 (+0) реактивная система залпового огня;

— 93 (+0) средства ПВО;

— 204 (+0) самолета;

— 170 (+0) вертолетов;

— 476 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 110 (+3) крылатых ракет;

— 13 (+0) кораблей / катеров;

— 2206 (+12) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

— 43 (+0) единицы специальной техники.

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

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