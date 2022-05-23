Россия не оставила идею захватить Харьковскую область, — глава ОВА

Главное: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Харьков и область для России является стратегическим регионом. Поэтому враг не прекратил попытки его захватить.

Детали: Войска РФ продолжают предпринимать попытки захвата Харьковской области, потому что она является важным стратегическим регионом. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олега Синегубова во время телемарафона.

«Враг понимает, что Харьковщина и Харьков для них — это стратегическая область. Они не оставили идею захвата региона, потому что для них это плацдарм и коридор для пополнения войск на Луганской и Донецкой территориях», — заявил Синегубов.

При этом он добавил, что сейчас ведутся активные боевые действия на восточном и северо-восточном направлении области. Наиболее опасными районами остаются Волчанский, Купянский и Изюмский районы.

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