На Киевщине пылают леса. Спасатели тушат сразу три крупных пожара

Главное: В Киевской области горят леса в Бородянском, Макаровском районах и Полесском лесхозе. Общая площадь лесных пожаров в Украине выросла в 96 раз по сравнению с прошлым годом, подчеркнули Гослесагентстве.

Детали: Под Киевом тушат три крупных лесных пожара — горят леса в Бородянском, Макаровском районах и Полесском лесхозе. Об этом 18 мая сообщили в Госагентстве лесных ресурсов.

«Сейчас продолжается локализация трех крупных пожаров в Киевской области: в ГП Тетеревское лесное хозяйство — 500 га, ГП Макаровское лесное хозяйство — 196 га, ГП Полесское лесное хозяйство — 30 га», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что борьба с огнем занимает гораздо больше времени, потому что территории области заминированы.

Также в Госагентстве подчеркнули, что общая площадь лесных пожаров в Украине выросла в 96 раз по сравнению с прошлым годом.

«Огонь прошелся по 5509,7 га лесов. С начала года зафиксировано 322 пожара, из которых 40 — крупные (5019,7 га)», — добавили в ведомстве.

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