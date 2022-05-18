На Полтавщине УПЦ передала гуманитарную помощь медикам и нуждающимся

Главное: В Полтаве священник Украинской Православной Церкви передал гуманитарную помощь в нейрохирургическое отделение областной больницы им. М.В. Склифосовского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, из Гуманитарного центра Полтавской епархии медикам передали лекарства и товары медицинского назначения.

При Свято-Макарьевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

Активные прихожане вместе со священниками раздают горячие обеды прихожанам и всем нуждающимся.

Также руководитель отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии протоиерей Андрей Симон передал из Гуманитарного центра епархии благотворительную помощь осужденным и работникам Крюковской исправительной колонии № 29.