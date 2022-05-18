В УПЦ объяснили, что делать в случае рейдерского захвата храмов

Главное: Рейдерский захват храмов — уголовное преступление, реагировать на которое необходимо исключительно в правовом поле.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал глава юридического отдела Бориспольской епархии протоиерей Алексей Носенко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Необходимо попытаться сплотить общину и самим отстоять храм, физически не допуская проникновения злонамеренных лиц. Не допустить разбойников своим присутствием, молитвой. Не прибегая, безусловно, к каким-либо незаконным силовым сценариям. Вызвать полицию. Как мы можем реагировать на уголовное преступление? Исключительно вызовом полиции, показаниями свидетелей и заявлением в правоохранительные органы. Преступники должны понести наказание», — отметил протоиерей Алексей Носенко.

Глава Юротдела Бориспольской епархии напомнил, что ни местный совет, ни орган местного самоуправления не имеет прав и полномочий запрещать либо приостанавливать деятельность какой-либо религиозной организации, в частности УПЦ.

«Согласно статье 19 Конституции Украины, органы государственной власти, местного самоуправления и должностные лица обязаны действовать только в пределах своих полномочий, которые предусмотрены Конституцией Украины. Полномочий запрещать или ограничивать религиозную деятельность местные советы и органы самоуправления не имеют. Поэтому прихожане УПЦ не обязаны выполнять незаконные решения органов власти», — объяснил священник.

Глава Юротдела Бориспольской епархии подчеркнул, что органы местного самоуправления не имеют права принимать решения о приостановлении или запрете деятельности храма УПЦ.

«Если районный совет, городской совет — любой орган местной власти — принимает решение о приостановлении или запрете деятельности храма УПЦ на данной административной территории, необходимо подать заявление в полицию о возбуждении уголовного производства в связи с превышением служебных полномочий таким органом власти...Еще раз повторюсь, что органы местного самоуправления не имеют права принимать такого рода решения. Подобные заявления, кроме полиции, можно подавать в областные военные администрации для того, чтобы незаконное решение было отменено. Они имеют возможность и право отменять решения, которые приняты ошибочно», — объяснил священник.

Он объяснил, что необходимо обжаловать незаконные решения и просить правоохранительные органы дать им оценку с точки зрения совершения преступления конкретными должностными лицами.

Протоиерей Алексей Носенко рассказал, что в случае принудительного закрытия либо опечатывания храма, а также недопущения рейдеров в храм необходимо вызывать полицию (по номеру 102) на место происшествия и подавать письменное заявление в полицию от имени настоятеля храма о совершении правонарушения.

«На письменное заявление правоохранительные органы обязаны будут отреагировать, открыть уголовное производство и уведомить заявителя о результатах рассмотрения данного заявления. В любых неправомерных ситуациях необходимо сразу же вызывать полицию, подавать письменное заявление. В частности, статья 180 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за препятствование совершения религиозных обрядов. За создание препятствий в совершении богослужений предусмотрена ответственность», — подчеркнул священник.

Он также напомнил, что никто не может запретить снимать и фиксировать правонарушение, поскольку видео может быть использовано в ходе самого расследования.

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