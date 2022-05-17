Советник мэра Мариуполя утверждает, что Россия удерживает около 100 тысяч мариупольцев

Главное: Британские расследователи насчитали в России 66 лагерей, где содержатся 96 тысяч депортированных жителей Мариуполя. Лагеря якобы размещены, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Детали: Почти 96 тысяч депортированных мариупольцев содержатся на территории России в специальных лагерях. Британские расследователи насчитали уже 66 таких лагерей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Все преимущественно на Дальнем Востоке. Когда мы стали об этом говорить, почти никто не верил. Теперь правду о бесчеловечности видит весь мир. Печальная, но победа информационного фронта Мариуполя. ХХІ век. Депортация. Лагеря. Сибирь. Россия не меняет своего отношения к украинцам веками», — подчеркивает Андрющенко.

В тему: В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Россию вывезли более 500 тысяч украинцев.