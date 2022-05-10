Стало известно, сколько населенных пунктов в Украине уже деоккупировано

Главное: С начала войны украинские солдаты освободили из оккупации более 1000 населенных пунктов. Продолжается восстановление инфраструктуры освобожденных от российских военных территорий.

Детали: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине деоккупировано 1003 населенных пункта, в 70% из них возобновлена работа местных властей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге 10 мая.

«Продолжается восстановление инфраструктуры освобожденных от российских военных территорий. На деоккупированных территориях — на сегодня это 1003 населенных пункта — развернута работа гуманитарных штабов областных военных администраций и ГСЧС», — отметил он.

По его словам, разминирование уже произведено в 224 населенных пунктах. Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное — на 42%.

Кроме того, газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах, электроэнергия — в 83% освобожденных городах и селах, водоснабжение и водоотвод — в 60%, работа АЗС — в 49%, услуги мобильной связи и Интернета восстановлены в 720 населенных пунктах.

Тимошенко также отметил, что банки работают в 300 деоккупированных населенных пунктах, а Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800 населенных пунктах.

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