Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ рассказал, почему нужно молиться за врагов

Управделами УПЦ рассказал, почему нужно молиться за врагов

Александра Кудрявцева
10.05.22 14:50
101
Управделами УПЦ рассказал, почему нужно молиться за врагов
Главное: Господь видит все страдания, все скорби, всю несправедливость, творимую с нами и он способен претворить все скорби в радость.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Молитва о врагах, наверное, самое сложное из заповеданного Спасителем. Во многом это противоречит человеческой природе. И всё же Христос сказал недвусмысленно: „Вы слышали, что сказано: „люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...“ (Мф. 5:43–44). И это в самом деле противоречит человеческой природе — только природе падшей», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка напомнил, что как говорит Христос, человек должен быть совершенен, как совершенен Отец Небесный. «Конечно, это не так просто. И вообще непросто, и именно здесь и сейчас», — добавил он.
 
«Сейчас, когда Украинская Православная Церковь разделяет все скорби своего народа, когда, несмотря ни на какие обстоятельства, она продолжает служить людям, когда храмы наши, как и дома мирных жителей, подвергаются разрушениям от войны, когда священники гибнут, исполняя свой долг до конца, её обвиняют во всех мыслимых и немыслимых преступлениях и пытаются запретить, отбирают храмы, не разрешают служение. Те, кто так поступает, нарушают все законы — и Божьи, и человеческие», — отметил архиерей.
 
Управделами УПЦ напомнил, что нужно молиться о гонителях. «Когда Христос умирал в страшных муках, Он говорил: „Отче! прости им, ибо не знают, что делают“ (Лк. 23:34). И это пример всем нам», — добавил владыка.
 
«Ведь даже представить страшно, какова участь ожидает нераскаянных гонителей Церкви. А ведь многие из них еще в земной жизни получили страшное возмездие. Можно вспомнить судьбу древних гонителей — Ирода, Нерона, Домициана. Можно вспомнить и совсем недавних гонителей Церкви от безбожной власти, многих из которых ждали подвалы, где еще совсем недавно они жестоко пытали и убивали новомучеников. Но гораздо страшнее участь этих людей за гробом. Казалось бы, вот она, справедливость. Для грешного мира — да. Но для нас, христиан, — нет», — пояснил митрополит.
 
«Давайте также вспомним, что один из главнейших апостолов, Павел, сам был в числе гонителей. Но он смог раскаяться и стать самым пламенным поборником того самого Господа, служителей которого он перед тем преследовал. И таких примеров в церковной истории множество, и в нашей отечественной тоже. Вспомним языческое прошлое равноапостольного князя Владимира, который не просто укреплял язычество — волхвы, которых он поддерживал, убили христианского юношу Иоанна, которого хотели принести в жертву идолам, и его отца Феодора, пытавшегося вразумить изуверов, — это были первые мученики на Руси. Но Владимир смог побороть кровавую тьму языческой слепоты и обратиться ко Христу. Для любого гонителя всегда остается возможность раскаяться и, как показывают примеры, даже стать святым», — продолжил иерарх УПЦ.
 
В завершении митрополит Антоний отметил, что нужно всегда сдерживать гнев и негодование, терпеть и молиться, что бы ни происходило. «Господь видит все страдания, все скорби, всю несправедливость, творимую с нами. И Он же способен претворить все скорби в радость. „Претерпевший же до конца спасется“ (Мф. 24:13)», — заключил владыка.
 
В тему: Управделами УПЦ объяснил, как ненависть вредит душе.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Бражников Пётр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие
10.05.22 00:27

Бражников Пётр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.05.22 17:30

Митрополит УПЦ напомнил о главном враге каждого человека
10.05.22 16:49

Стало известно, сколько населенных пунктов в Украине уже деоккупировано
10.05.22 16:19

Экономика России переживает самое глубокое падение за 28 лет
10.05.22 15:27

Европейцы отказываются селиться в турецких отелях с россиянами
10.05.22 14:32

Адвокаты объяснили, какие законы нарушают чиновники, запрещая УПЦ
10.05.22 14:27

Россия меняет свою пропаганду, подготавливая население к возможному поражению, — украинская разведка
10.05.22 14:05

На Ровенщине неизвестные осквернили храмы УПЦ
10.05.22 13:58

СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
10.05.22 13:32

В УПЦ помогают украинским воинам, беженцам и всем нуждающимся
10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война
10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война
10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания
10.05.22 11:24

После подписания ленд-лиза для Украины Байден обратился к Конгрессу
10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
10.05.22 09:39

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 26 тысяч российских солдат
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
09.05.22 12:42

В Украине ожидаются ночные заморозки: карта
09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
09.05.22 10:21

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли около 25 650 россиян
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
04.05.22 09:29

В Нью-Йорке украинцы подрались из-за русского языка
06.05.22 09:38

В Киеве горела гостиница – эвакуировали сотню людей
04.05.22 15:49

С украинскими военными на «Азовстали» исчезла связь
04.05.22 10:33

Умер первый президент Беларуси
05.05.22 12:41

Долги Украины существенно выросли
05.05.22 11:13

В Испании задержан Анатолий Шарий
05.05.22 09:44

Украинцам рассказали, что будет с топливом
05.05.22 13:47

ВСУ перешли в контрнаступление на двух направлениях
Фото и Видео
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
fraza.com
Новости блогосферы
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.