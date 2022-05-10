Управделами УПЦ рассказал, почему нужно молиться за врагов

Главное: Господь видит все страдания, все скорби, всю несправедливость, творимую с нами и он способен претворить все скорби в радость.

«Молитва о врагах, наверное, самое сложное из заповеданного Спасителем. Во многом это противоречит человеческой природе. И всё же Христос сказал недвусмысленно: „Вы слышали, что сказано: „люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...“ (Мф. 5:43–44). И это в самом деле противоречит человеческой природе — только природе падшей», — сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что как говорит Христос, человек должен быть совершенен, как совершенен Отец Небесный. «Конечно, это не так просто. И вообще непросто, и именно здесь и сейчас», — добавил он.

«Сейчас, когда Украинская Православная Церковь разделяет все скорби своего народа, когда, несмотря ни на какие обстоятельства, она продолжает служить людям, когда храмы наши, как и дома мирных жителей, подвергаются разрушениям от войны, когда священники гибнут, исполняя свой долг до конца, её обвиняют во всех мыслимых и немыслимых преступлениях и пытаются запретить, отбирают храмы, не разрешают служение. Те, кто так поступает, нарушают все законы — и Божьи, и человеческие», — отметил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что нужно молиться о гонителях. «Когда Христос умирал в страшных муках, Он говорил: „Отче! прости им, ибо не знают, что делают“ (Лк. 23:34). И это пример всем нам», — добавил владыка.

«Ведь даже представить страшно, какова участь ожидает нераскаянных гонителей Церкви. А ведь многие из них еще в земной жизни получили страшное возмездие. Можно вспомнить судьбу древних гонителей — Ирода, Нерона, Домициана. Можно вспомнить и совсем недавних гонителей Церкви от безбожной власти, многих из которых ждали подвалы, где еще совсем недавно они жестоко пытали и убивали новомучеников. Но гораздо страшнее участь этих людей за гробом. Казалось бы, вот она, справедливость. Для грешного мира — да. Но для нас, христиан, — нет», — пояснил митрополит.

«Давайте также вспомним, что один из главнейших апостолов, Павел, сам был в числе гонителей. Но он смог раскаяться и стать самым пламенным поборником того самого Господа, служителей которого он перед тем преследовал. И таких примеров в церковной истории множество, и в нашей отечественной тоже. Вспомним языческое прошлое равноапостольного князя Владимира, который не просто укреплял язычество — волхвы, которых он поддерживал, убили христианского юношу Иоанна, которого хотели принести в жертву идолам, и его отца Феодора, пытавшегося вразумить изуверов, — это были первые мученики на Руси. Но Владимир смог побороть кровавую тьму языческой слепоты и обратиться ко Христу. Для любого гонителя всегда остается возможность раскаяться и, как показывают примеры, даже стать святым», — продолжил иерарх УПЦ

В завершении митрополит Антоний отметил, что нужно всегда сдерживать гнев и негодование, терпеть и молиться, что бы ни происходило. «Господь видит все страдания, все скорби, всю несправедливость, творимую с нами. И Он же способен претворить все скорби в радость. „Претерпевший же до конца спасется“ (Мф. 24:13)», — заключил владыка.