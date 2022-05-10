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Новости > Адвокаты объяснили, какие законы нарушают чиновники, запрещая УПЦ

Адвокаты объяснили, какие законы нарушают чиновники, запрещая УПЦ

Александра Кудрявцева
10.05.22 14:32
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Адвокаты объяснили, какие законы нарушают чиновники, запрещая УПЦ

Главное: Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления не наделены полномочиями по прекращению деятельности религиозной организации.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявила правозащитная организация «Союз православных адвокатов» в своем Тelegram-канале, комментируя решения некоторых местных чиновников и политиков о прекращении или приостановке деятельности общин Украинской Православной Церкви.

«Деятельность религиозной организации может быть прекращена только по решению суда при нарушении религиозной организацией, являющейся юридическим лицом, положений законодательных актов Украины в четко регламентированных случаях. Обратиться с иском о прекращении деятельности религиозной организации может только орган, уполномоченный осуществлять регистрацию устава конкретной религиозной организации или прокурор. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления не наделены полномочиями по приостановлению/прекращению деятельности религиозной организации. Лица, виновные в нарушении законодательства о свободе совести и религиозных организациях, несут ответственность, установленную законодательством Украины», — отметили юристы.

Действия мэров по приостановлению/прекращению деятельности религиозной организации образуют составы уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ч. 1 ст. 180 (Препятствование совершению религиозного обряда), ст. 356 (Самоуправство), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Православные адвокаты призвали центральные органы власти и правоохранительные органы прекратить беззаконные действия по отношению к верующим Украинской Православной Церкви.

«Союз православных адвокатов считает недопустимыми действия местных чиновников, которые в это сверхсложное время дискриминируют прихожан крупнейшей украинской конфессии, раскалывают наше общество и презирают отечественное законодательство. СПА призывает центральные органы власти и правоохранительные органы немедленно прекратить этот беспредел и привлечь к ответственности всех совершаемых им лиц», — подчеркнули в обращении.

В тему: На Виннитчине, Волыни и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших воинов.

Тэги: новости православия, УПЦ

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