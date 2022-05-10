На Виннитчине, Волыни и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших воинов

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война
На Запорожье якобы в результате артобстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания
После подписания ленд-лиза для Украины Байден обратился к Конгрессу
Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 26 тысяч российских солдат
Цены на автогаз в Украине продолжают расти
В Украине ожидаются ночные заморозки: карта
Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли около 25 650 россиян
В УПЦ назвали запрет общин преступным решением