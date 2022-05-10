На Виннитчине, Волыни и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших воинов

Главное: Священники Винницкой, Владимир-Волынской, Ровенской епархия Украинской Православной Церкви отпели погибших воинов ВСУ.

По благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия в Свято-Успенском кафедральном соборе города Бар был совершен чин отпевания погибшего Защитника Украины Андрея Тхака.

Заупокойное богослужения совершили клирики Барского округа во главе с благочинным архимандритом Серафимом (Поворозником).

Архиерей выразил соболезнования семье и близким погибшего героя.

Во Владимир-Волынской епархии УПЦ в последний путь провели усопшего воина Сергея Никитина. Чин отпевания в храме в честь Воздвижения Креста Господнего поселка Люблинец совершили священники городского благочиния Ковеля во главе с благочинным протоиереем Владимиром Ровинским.

На центральном кладбище Ковеля, на аллее Славы, настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Павел Мацелик совершил заупокойную литию за погибшим воином.

В Ровенской епархии провели в последний путь Героя Украины Богдана Козаченко. Отпевание воина в селе Бродов совершили священники Острожского благочиния во главе с благочинным протоиереем Александром Максимчуком.