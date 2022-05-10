Под завалами пятиэтажки в Изюме найдены тела 44 мирных жителей

Главное: Под завалами разрушенной в Изюме пятиэтажке нашли тела 44 мирных жителей. Жилой дом российские военные разрушили еще в начале марта.

Детали: Во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами разрушенной в начале марта пятиэтажки найдены тела 44 мирных жителей. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил глава Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

«Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который российские военные уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения», — написал он, добавив, что фиксируется каждое преступление РФ, и за каждое они заплатят.

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