В Киеве ухудшился воздух – названа причина

Главное: Качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причина – горящие торфяники.

Детали: С утра вторника, 10 мая, в Киеве ухудшилось качество воздуха. Причиной стали горящие торфяник.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Жителей просят плотно закрывать окна и не выходить без необходимости на улицу.

Информируется, что наблюдается ухудшение качества воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах.

Отмечается, что связано это с пожарами в экосистемах Киевской области, в частности тлеют торфяники и травяной настил в лесах Бучанского района.

Подчеркивается, что тушение пожаров затруднено тем, что к работам на территории, которая была под российской оккупации, привлекают пиротехников.

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