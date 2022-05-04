Главное: Умер Станислав Шушкевич. Он был первым президентом Беларуси.

Детали: В ночь на среду, 4 мая, в Минске умер первый президент Беларуси Станислав Шушкевич. Ему было 87 лет.

Известно, что ранее он заболел коронавирусом и находился в реанимации.

Справка :

Станислав Шушкевич был народным депутатом СССР с 1989-го года, а потом народным депутатом БССР с 1990-го года. Был избран первым заместителем главы Верховного Совета.

После путча в августе 1991 года возглавил парламент страны.

Политик был одним из участников Беловежских соглашений в декабре 1991-го года.

В начале 1994-го года Станислав Шушкевич был снят с поста главы Верховного Совета, после чего участвовал в президентских выборах, однако во второй тур не вышел.

В 1995-м году он был вновь избран в Верховный Совет, входил в состав фракции «Гражданское действие».

Осенью 1996-го года Станислав Шушкевич подписал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. В Палату представителей входить отказался, далее участвовал в деятельности Верховного Совета, полномочия которого истекли в 2001-м году.

В тему: Президент Беларуси получил травму во время матча.