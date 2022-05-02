Стало известно, когда в Украине должна закончиться всеобщая мобилизация

Главное: Всеобщая мобилизация в Украине должна продлиться до 24 мая. Всего она предусматривает четыре волны, и сейчас официально продолжается вторая.

Детали: С 24 февраля после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в нашей стране началась всеобщая мобилизация. Сейчас она до сих пор продолжается.

Согласно с указом № 69/202 президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля 2022 года, мобилизация осуществляется на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа на всей территории государства. То есть, мобилизация в Украине в 2022 году закончится 24 мая. Но эта дата может измениться в зависимости от ситуации на фронтах.

Закон Верховной Рады «О мобилизации» предусматривает четыре волны мобилизации.

Первый этап — бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап — военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служили по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап — мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап — граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по указу.

Согласно статье 23 Закона «о мобилизации», есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

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