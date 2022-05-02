Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > УПЦ во всех регионах помогает беженцам, военнослужащим и нуждающимся

УПЦ во всех регионах помогает беженцам, военнослужащим и нуждающимся

Александра Кудрявцева
02.05.22 12:35
143
УПЦ во всех регионах помогает беженцам, военнослужащим и нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В Киеве сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам привезли 500 пасок для медиков и пациентов Ново-Белицкого психоневрологического интерната столицы.
 
В Черкассах на Андреевском архиерейском подворье митрополит Черкасский и Каневский Феодосий встретился с беженцами из восточных регионов Украины, которые проживают в приходском доме.
 
За время войны в Черкасскую область прибыло более 100 тысяч беженцев, около 20 тысяч из них — в сам областной центр.
 
Черкасская епархия УПЦ делает все возможное, чтобы вынужденные переселенцы чувствовали себя в покое и безопасности: для их нужд были переданы десятки тонн гуманитарной помощи и тонны продуктов питания. Также при кафедральном соборе города беженцы из разных регионов Украины регулярно получают горячее питание, организованное для них сестрами милосердия епархии.
 
Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий принял благотворительную гуманитарную помощь из Польши, направленную в Харьковскую епархию.
 
Клирик храма Казанской иконы Божией Матери Харькова иерей Никита Тулуп развез харьковчанам, проживающим в микрорайне Салтовка питание.
 
Также митрополит Онуфрий передал продукты питания, средства гигиены и лекарства харьковчанам, проживающим в районах, страдающих из-за военных обстрелов. Помощь жителям раздали священнослужители епархии и воспитанники Харьковской духовной семинарии.
 
Священники и волонтеры УПЦ Одессы делились радостью Воскресения Христа с нуждающимися одесситами и работниками городских социальных и медицинских учреждений и их подопечными: актив храма святителя Луки и мученицы Валентины во главе с настоятелем протоиереем Иоанном Полещуком посетили городскую клиническую больницу № 5; актив храма Космы и Дамиана во главе с настоятелем протоиереем Димитрием Владимировым посетили городской ожоговый центр в городской больнице № 10; молодежный актив и духовенство Свято-Варваринского храма поздравили жителей реинтеграционного центра, исполнив для них пасхальные песнопения и передав подарки; молодежь храма Владимирской иконы Божией Матери с поздравлениями посетила воспитанников детского дома «Солнышко»; угощение от епархии были переданы подопечным «Центру реабилитации лиц с отклонениями в психофизическом развитии»; от Епархиального отдела физической культуры и спорта для многодетных семей и семей переселенцев была организована помощь в виде продуктовых наборов, детского питания и пледов.
 
По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора и инициативы главы Епархиального молодежного отдела архимандрита Агапита была организована поездка в Ужгород для детей вынужденных переселенцев, проживающих на Закарпатье.
 
При содействии протоиерея Владимира Гуй дети и их мамы посетили Свято-Троицкий храм, в котором молились за мир в нашем государстве. После этого дети получили возможность отдохнуть и развлечься на развлекательных аттракционах. Также отец Владимир и неравнодушные верующие всех угостили пиццей и сладостями.
 
Православные братья из Румынии и верующие Черновицко-Буковинской епархии пожертвовали для Запорожской епархии УПЦ партию продуктов первой необходимости и средств личной гигиены.
 
По благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия протоиерей Георгий Ковальчук железнодорожным транспортом передал около 2 тонн продуктов питания и средств гигиены. Гуманитарный груз духовенство и миряне Запорожской епархии встретили в городе Днепр, после чего его благополучно доставили в Запорожский Свято-Николаевский женский монастырь для дальнейшей раздачи пострадавшим от военных действий.
 
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выразил благодарность Румынской Православной Церкви, митрополиту Мелетию, протоиерею Георгию Ковальчуку, духовенству и прихожанам Черновицко-Буковинской епархии, которые оказали помощь в организации и транспортировке гуманитарного груза.
 
С благословения митрополита Хустского и Виноградовского Марка в амбулаторию ЗПСМ села Копашево была передана гуманитарная помощь в виде медикаментов, средств личной гигиены, детской и взрослой одежды. Также была оказана адресная помощь для многодетных семей переселенцев.
 
На Виннитчине благотворительный Литинского округа протоиерей Олег Макар вместе с прихожанами передали пасхальную помощь для военнослужащих из Литинщины и других районов Винницкой области. Были доставлены куличи, пасхальные яйца, мясные изделия, сыр, минеральная вода и другие продукты.
 
«Путь почти в 1200 км был пройден не зря, наши воины почувствовали Пасхальную радость и заботу своих земляков. Особое спасибо деткам за их рисунки и стихи, которые всегда поддерживают воинов и придают сил», — отмечают в епархии.
 
Также Винницкая епархия передала необходимые медикаменты для остановки крови при ранениях и другие важные вещи, закупленные поселковым головой Литына и прихожанами УПЦ. Воины ВСУ просили передать слова благодарности за подарки и иконки всем небезразличным верующим УПЦ.
 
В тему: УПЦ помогает беженцам, больницам, защитникам и всем нуждающимся.
 
 
 

Тэги: война, гуманитарная помощь, УПЦ

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Топливный кризис в Украине усиливается
29.04.22 21:35

Топливный кризис в Украине усиливается

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.05.22 14:44

В МОН рассказали, сколько детсадов в Украине уже возобновили работу
02.05.22 14:30

Харьковский митрополит УПЦ рассказал медикам из США и Польши о трудностях в зоне боевых действий
02.05.22 14:20

В ООН обновили данные по количеству украинских беженцев
02.05.22 13:30

На Ивано-Франковщине мародеры разбирают закрытый властью монастырь УПЦ
02.05.22 13:27

Стало известно, когда в Украине должна закончиться всеобщая мобилизация
02.05.22 13:00

Управделами УПЦ объяснил, как нужно заботиться о ближних, чтобы не навредить
02.05.22 12:46

Украину могут поделить на экономические зоны с разными налогами
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
02.05.22 11:31

В Украине можно вновь покупать и продавать недвижимость. Но есть ограничения
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
02.05.22 11:04

С начала войны в Украине пострадали более 600 детей
29.04.22 21:00

Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
29.04.22 15:35

24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского, — СМИ
29.04.22 14:54

На украинских АЗС начались серьезные проблемы с топливом
29.04.22 12:47

Польша передала Украине более половины своих танков
29.04.22 11:55

С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы
29.04.22 10:45

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 23 тысячи солдат
29.04.22 10:43

В НАТО допускают длительную войну в Украине
27.04.22 10:47

Ахметов прокомментировал бои вокруг «Азовстали»
26.04.22 10:22

Украинцам разъяснили, что будет с выходными днями в мае
26.04.22 09:13

По Запорожью нанесены ракетные удары
26.04.22 15:09

Напряженность в Приднестровье: стало известно, что происходит
28.04.22 09:06

Россия переводит Херсонскую область на рубли
27.04.22 12:05

Стало известно, при каком условии украинские войска готовы зайти в Приднестровье
27.04.22 09:52

На ЧАЭС зафиксировали повреждения
27.04.22 10:57

Россияне говорят, что с начала войны в Крым уехали более ста тысяч украинцев
29.04.22 11:55

С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы
27.04.22 12:32

Мэрия Мариуполя заявила, что россияне запретили въезд в город
Фото и Видео
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Появилось видео загадочного явления в Колумбии
Появилось видео загадочного явления в Колумбии
Опубликовано видео обстрела здания МГБ в Тирасполе
Опубликовано видео обстрела здания МГБ в Тирасполе
В Брянске с ночи пылает нефтебаза
В Брянске с ночи пылает нефтебаза
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
fraza.com
Новости блогосферы
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.