УПЦ во всех регионах помогает беженцам, военнослужащим и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киеве сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам привезли 500 пасок для медиков и пациентов Ново-Белицкого психоневрологического интерната столицы.

В Черкассах на Андреевском архиерейском подворье митрополит Черкасский и Каневский Феодосий встретился с беженцами из восточных регионов Украины, которые проживают в приходском доме.

За время войны в Черкасскую область прибыло более 100 тысяч беженцев, около 20 тысяч из них — в сам областной центр.

Черкасская епархия УПЦ делает все возможное, чтобы вынужденные переселенцы чувствовали себя в покое и безопасности: для их нужд были переданы десятки тонн гуманитарной помощи и тонны продуктов питания. Также при кафедральном соборе города беженцы из разных регионов Украины регулярно получают горячее питание, организованное для них сестрами милосердия епархии.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий принял благотворительную гуманитарную помощь из Польши, направленную в Харьковскую епархию.

Клирик храма Казанской иконы Божией Матери Харькова иерей Никита Тулуп развез харьковчанам, проживающим в микрорайне Салтовка питание.

Также митрополит Онуфрий передал продукты питания, средства гигиены и лекарства харьковчанам, проживающим в районах, страдающих из-за военных обстрелов. Помощь жителям раздали священнослужители епархии и воспитанники Харьковской духовной семинарии.

Священники и волонтеры УПЦ Одессы делились радостью Воскресения Христа с нуждающимися одесситами и работниками городских социальных и медицинских учреждений и их подопечными: актив храма святителя Луки и мученицы Валентины во главе с настоятелем протоиереем Иоанном Полещуком посетили городскую клиническую больницу № 5; актив храма Космы и Дамиана во главе с настоятелем протоиереем Димитрием Владимировым посетили городской ожоговый центр в городской больнице № 10; молодежный актив и духовенство Свято-Варваринского храма поздравили жителей реинтеграционного центра, исполнив для них пасхальные песнопения и передав подарки; молодежь храма Владимирской иконы Божией Матери с поздравлениями посетила воспитанников детского дома «Солнышко»; угощение от епархии были переданы подопечным «Центру реабилитации лиц с отклонениями в психофизическом развитии»; от Епархиального отдела физической культуры и спорта для многодетных семей и семей переселенцев была организована помощь в виде продуктовых наборов, детского питания и пледов.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора и инициативы главы Епархиального молодежного отдела архимандрита Агапита была организована поездка в Ужгород для детей вынужденных переселенцев, проживающих на Закарпатье.

При содействии протоиерея Владимира Гуй дети и их мамы посетили Свято-Троицкий храм, в котором молились за мир в нашем государстве. После этого дети получили возможность отдохнуть и развлечься на развлекательных аттракционах. Также отец Владимир и неравнодушные верующие всех угостили пиццей и сладостями.

Православные братья из Румынии и верующие Черновицко-Буковинской епархии пожертвовали для Запорожской епархии УПЦ партию продуктов первой необходимости и средств личной гигиены.

По благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия протоиерей Георгий Ковальчук железнодорожным транспортом передал около 2 тонн продуктов питания и средств гигиены. Гуманитарный груз духовенство и миряне Запорожской епархии встретили в городе Днепр, после чего его благополучно доставили в Запорожский Свято-Николаевский женский монастырь для дальнейшей раздачи пострадавшим от военных действий.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выразил благодарность Румынской Православной Церкви, митрополиту Мелетию, протоиерею Георгию Ковальчуку, духовенству и прихожанам Черновицко-Буковинской епархии, которые оказали помощь в организации и транспортировке гуманитарного груза.

С благословения митрополита Хустского и Виноградовского Марка в амбулаторию ЗПСМ села Копашево была передана гуманитарная помощь в виде медикаментов, средств личной гигиены, детской и взрослой одежды. Также была оказана адресная помощь для многодетных семей переселенцев.

На Виннитчине благотворительный Литинского округа протоиерей Олег Макар вместе с прихожанами передали пасхальную помощь для военнослужащих из Литинщины и других районов Винницкой области. Были доставлены куличи, пасхальные яйца, мясные изделия, сыр, минеральная вода и другие продукты.

«Путь почти в 1200 км был пройден не зря, наши воины почувствовали Пасхальную радость и заботу своих земляков. Особое спасибо деткам за их рисунки и стихи, которые всегда поддерживают воинов и придают сил», — отмечают в епархии.

Также Винницкая епархия передала необходимые медикаменты для остановки крови при ранениях и другие важные вещи, закупленные поселковым головой Литына и прихожанами УПЦ . Воины ВСУ просили передать слова благодарности за подарки и иконки всем небезразличным верующим УПЦ