В Одессе вводят длительный комендантский час

Главное: С 1 по 3 мая в Одессе будет действовать комендантский час. В это время не будет работать общественный транспорт, а также будут закрыты вокзал и автостанции.

Детали: В Одессе будет действовать продолжительный комендантский час — с вечера 1 мая и до раннего утра 3 мая. Такое решение принял глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в пятницу, 29 апреля.

Согласно его распоряжению, в городе будет введен комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

«Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений», — говорится в сообщении.

В это время в Одесе не будет работать общественный транспорт, а также будут закрыты вокзал и автостанции.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений — с 22:00 до 05:00.

В тему: В СНБО оценили шансы России захватить Украину.