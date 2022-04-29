Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию, — Подоляк

Главное: Инциденты со взрывами и пожарами на базах с горючим и складах с оружием в РФ будет увеличиваться. Такое мнение высказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Детали: Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Так он интервью «Радио Свобода» прокомментировал ситуацию со взрывами на складах с оружием и нефтебазах в РФ.

Подоляк отметил, что россияне могут считать, что война идет далеко от них.

«Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это ведь понятно. И не важно кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать», — говорит представитель ОП.

Он считает, что инциденты на базах с горючим и складах с оружием в РФ будет только увеличиваться.

«Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти», — добавил Подоляк.

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