Украинцам рассказали, какие магнитные бури ожидаются в мае

Главное: В мае будут бушевать магнитные бури. Озвучены даты.

Детали: В мае Солнце будет демонстрировать активность – ожидаются магнитные бури. Ссылаясь на экспертов, их даты публикует «1+1».

Так, 1 мая произойдет первая магнитная буря мая, геомагнитные колебания средней интенсивности.

7-8 мая ожидается наиболее мощная магнитная буря мая, которая может задеть не только метеочувствительных людей и людей с хроническими болезнями, но и вполне здоровых людей.

14 мая пройдет магнитная буря средней интенсивности.

17-18 мая прогнозируются слабые геомагнитные колебания, влияние на людей незначительное.

20-21 мая «состоится» незначительная по интенсивности магнитная буря.

И, наконец, 26-27 мая ожидается слабая, почти не ощутимая для людей магнитная буря.

Украинцам напомнили, что магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни.

Так, особенно осторожными следует быть людям со склонностью к гипертонии и другим сердечнососудистым, а также неврологическим недугам.

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