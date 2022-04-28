Стало известно, что сейчас происходит на Запорожской АЭС

Главное: Уровень радиации на Запорожской АЭС находится в норме. О ситуации рассказал «Энергоатом».

Детали: «Энергоатом» сообщил о ситуации на Запорожской АЭС. Сейчас она находится под контролем российских военных.

Информируется, что объект перевели на минимальный уровень мощности для обеспечения только собственных нужд – причиной этого стало повреждение высоковольтной линии.

Отмечается, что на южном направлении было повреждено высоковольтную линию 330 кВ, из-за чего АЭС начала работать только для собственных нужд.

Сообщается: «Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд».

При этом отмечается: «Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки АЭС и в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы».

Уточняется, что радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне -8-12 мкР в час.

Резюмируется, ч то это соответствует естественному радиационному фону в месте расположения АЭС.

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