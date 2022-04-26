Во Львове мужчина с автоматом угрожал снести храм УПЦ

Главное: Во Львове неизвестный мужчина с оружием приехал к храму святого равноапостольного князя Владимира Украинской Православной Церкви микрорайона Львов-Сихов и заявил о готовящемся сносе церкви.

Мужчина демонстративно передернул затвор своего оружия и заявил, что «это все мы снесем, с понедельника начинаем, побратимы уже собираются». После он ездил вокруг храма на своем внедорожнике и кричал в окно: «Смерть москалям!».

По словам верующих, сотрудники Национальной полиции, которые были рядом с храмом, в инцидент не вмешивалась.

Отмечается, что ранее храм УПЦ во Львове уже подвергался нападкам радикалов.

28 января 2018 года радикально настроенные активисты блокировали храм, после чего в ночь на 3 февраля церковь УПЦ подожгли. Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковную утварь.