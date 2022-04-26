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Новости > Во Львове мужчина с автоматом угрожал снести храм УПЦ

Во Львове мужчина с автоматом угрожал снести храм УПЦ

Александра Кудрявцева
26.04.22 15:25
89
Во Львове мужчина с автоматом угрожал снести храм УПЦ
Главное: Во Львове неизвестный мужчина с оружием приехал к храму святого равноапостольного князя Владимира Украинской Православной Церкви микрорайона Львов-Сихов и заявил о готовящемся сносе церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Православний Журналіст», в понедельник Светлой седмицы вооруженный мужчина ездил на внедорожнике вокруг Свято-Владимирского храма УПЦ во Львове и кричал прихожанам: «Смерть москалям!».
 
Мужчина демонстративно передернул затвор своего оружия и заявил, что «это все мы снесем, с понедельника начинаем, побратимы уже собираются». После он ездил вокруг храма на своем внедорожнике и кричал в окно: «Смерть москалям!».
 
По словам верующих, сотрудники Национальной полиции, которые были рядом с храмом, в инцидент не вмешивалась.
 
Отмечается, что ранее храм УПЦ во Львове уже подвергался нападкам радикалов.
 
28 января 2018 года радикально настроенные активисты блокировали храм, после чего в ночь на 3 февраля церковь УПЦ подожгли. Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковную утварь.
 
В тему: В УПЦ рассказали о событиях перед поджогом храма на Львовщине.
 

Тэги: Львов, УПЦ

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