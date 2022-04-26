Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды в грядущем мае

Главное: Какой будет погода в Украине в мае? Прогноз дали синоптики.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае. Появился прогноз синоптиков.

Так, как сказано в сообщении экспертов, средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 15-18 градусов тепла, а в Карпатах ожидается 11-14 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Отмечается, что на северо-западе и северо-востоке температура воздуха будет в пределах нормы.

Информируется, что месячное количество осадков ожидается 35-82 мм, а в Карпатах 102-128 мм, что в пределах месячной нормы.

Уточняется также, что средняя месячная температура воздуха составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Специалисты говорят, что устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй декаде, на Закарпатье и юге Украины в первой декаде мая.

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