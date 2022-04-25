Наставник «Динамо» может переехать в Турцию

Главное: Турецкий «Фенербахче» ищет нового главного тренера. Руководства клуба рассматривает наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу как одного из кандидатов на эту должность.

Детали: Мирча Луческу может вернуться к работе в турецком чемпионате. Как сообщает Sözcü, румынский тренер один из главных претендентов на должность главного тренера в Фенербахче.

Сейчас команду возглавляет Исмаил Картал, который пришел на должность только в январе этого года. И хотя под его руководством клуб демонстрирует неплохие результаты, руководство «канареек» не собирается продлевать с ним соглашение, рассчитанное до конца сезона.

Основным кандидатом на освободившееся место считается Жорже Жезус. По данным издания, с португальцем уже провели встречу и предложили контракт 7 миллионов евро в год на весь штаб. Специалист вроде бы не против, однако ответа пока что не дал.

В случае если вариант с португальцем не выгорит, Фенербахче обратится к Мирче Луческу. Ожидается, что 76-летний специалист может покинуть Динамо из-за непрекращающейся войны, развязанной путинским режимом.

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