Российская армия потеряла в Украине почти 22 тысячи солдат

Главное: С начала вторжения в Украину Россия потеряла 884 танка, 181 самолет и 154 вертолета. За последние сутки наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении.

Детали: Потери российской армии, с начала полномасштабного вторжения в Украину уже приблизились к 22 тысячам человек. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

— Личный состав — около 21 900 человек;

— Танки — 884;

— Боевые бронированные машины — 2258;

— Артиллерийские системы — 411;

— РСЗО — 149;

— Средства ПВО — 69;

— Самолеты — 181;

— Вертолеты — 154;

— Автомобильная техника — 1566;

— Корабли/катера — 8;

— Цистерны с ГСМ — 76;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 201;

— Специальная техника — ​​28;

— Пусковые установки ОТРК — 4.

«Наибольшие потери противника за сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ)», — отметили в Генштабе, добавив, что данные уточняются.

В тему: Враг готовит атаку на Запорожье.