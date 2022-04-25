Российская армия потеряла в Украине почти 22 тысячи солдат

Главное: С начала вторжения в Украину Россия потеряла 884 танка, 181 самолет и 154 вертолета. За последние сутки наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении.
Детали: Потери российской армии, с начала полномасштабного вторжения в Украину уже приблизились к 22 тысячам человек. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
— Личный состав — около 21 900 человек;
— Танки — 884;
— Боевые бронированные машины — 2258;
— Артиллерийские системы — 411;
— РСЗО — 149;
— Средства ПВО — 69;
— Самолеты — 181;
— Вертолеты — 154;
— Автомобильная техника — 1566;
— Корабли/катера — 8;
— Цистерны с ГСМ — 76;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 201;
— Специальная техника — 28;
— Пусковые установки ОТРК — 4.
«Наибольшие потери противника за сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ)», — отметили в Генштабе, добавив, что данные уточняются.
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