В Минобороны озвучили планы России к 9 мая

Главное: Руководство России намерено «продать» своему обществу захват всего украинского Донбасса к 9 мая. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Детали: Россия пытается к 9 мая полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей и не только, считает спикер Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник. О планах РФ он рассказал в интервью РБК-Украина, опубликованном в среду, 20 апреля.

«Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать „сухопутный коридор“ до временно оккупированного Крыма. Именно такую „победу“ их власть и будет пытаться „продать“ своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим», — сказал он.

В Минобороны считают, что в дальнейшем РФ будет пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской, чтобы захватить как можно больше территорий.

«Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал. Но это будет зависеть от результатов боевых действий именно в Донецкой и Луганской областях», — добавил Мотузяник.

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