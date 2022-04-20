Netflix столкнулся с первым за десять лет кризисом

Главное: У Netflix сокращается число подписчиков. Впервые за десять лет.

Детали: Число подписчиков у Netflix снижается. Происходит это впервые за десять лет.

Об этом сообщает стриминговый сервис.

Сообщается, что за первый квартал 2022-го года число зрителей сократилось на двести тысяч человек.

Отмечается, что без учета ухода с российского рынка после войны в Украине сервис добавил бы полмиллиона подписчиков. В РФ у компании было семьсот тысяч зрителей.

Так, Netflix прогнозировал 2,5 миллиона платных новых подписчиков в первом квартале.

Информируется, что в США и Канаде от сервиса из-за повышения цен отказались шестьсот тысяч зрителей.

Справка : Компания была основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы.

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