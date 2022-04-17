В УПЦ заявили о возможных захватах храмов на Вербное воскресенье

Зеленский озвучил цифру убитых за время войны украинских военных
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом
В Кремле пригрозили Финляндии и Швеции «негативными последствиями» за вступление в НАТО
Вероятность ядерного удара по Украине возросла, — директор ЦРУ
Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины
Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне уже 20 тысяч солдат
Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
В ОП ожидают «приятных сюрпризов» после ликвидации «Москвы»
Стало известно, когда чиновники обязаны вернуться в Украину