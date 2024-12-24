Трамп решил… переименовать гору на Аляске

Стало известно о еще одной неоднозначной идее нового президента США Дональда Трампа. О нем пишет издание The Guardian.

Сообщается, что политик желает отменить одно из решений своего предшественника Барака Обамы и вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901-м году.

Будущий глава государства отметил: «Он был великим президентом, мы вернем название горы Мак-Кинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает».

Стоит напомнить, что в 1917-2015-х годах гора официально носила название в честь Мак-Кинли, однако тогдашний президент страны Барак Обама вернул ей старое индейское наименование.

Ранее мы писали, что Трамп хочет вернуть США Панамский канал.