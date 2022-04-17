Верующие УПЦ сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим

Главное: Сегодня, 17 апреля, верующие Украинской Православной Церкви отмечают двунадесятый праздник Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, во время всенощного бдения и на Литургии читается молитва на освящение пальмовых ветвей и вербы, после чего окропляются святой водой.

Согласно преданию, весной 30 года от Р. Х. в Иерусалим со всех сторон стекались паломники, чтобы встретить главный религиозный праздник — Песах. Сюда же отправляется и Христос вместе с учениками. Весть о воскрешении Лазаря уже распространилась по улицам Иерусалима. Первосвященники, обозленные возрастающей популярностью Христа, стали думать, как бы физически устранить Его и Лазаря. Толпы людей тем временем вышли встречать Спасителя.

Многие надеялись, что Христос вступает в Иерусалим, чтобы положить конец унизительной римской оккупации, что Он взойдет на царский престол и поднимет восстание. Однако Христос въехал в городские ворота не на боевом коне, как подобало бы грозному освободителю, а на обычном ослике. Так Господь еще раз показал, что Царство, которое Он желает установить - «не от мира сего».

Улицы тонут во всеобщем ликовании: огромные толпы людей постилают перед ним пальмовые ветви и свои одежды, выкрикивая: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» («Осанна» значит «Спасай нас»). Уже через несколько дней эти же люди будут кричать «Распни Его!» во дворе римского префекта Иудеи Понтия Пилата.

В Украине праздник Входа Господня в Иерусалим называется еще Вербным воскресеньем. Пальмы у нас не растут, и верующие идут в церковь с ветвями верб - весной вербы распускаются одни из первых. Во время всенощного бдения священник читает молитвы на освящение верб и окропляет их святой водой. После этого верующие уносят их домой, где вешают в красном углу. Освящают вербы и в сам день праздника, после Литургии.