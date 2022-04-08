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Новости > Предстоятель УПЦ благодарит всех, кто поддерживает за границей беженцев из Украины

Предстоятель УПЦ благодарит всех, кто поддерживает за границей беженцев из Украины

Александра Кудрявцева
08.04.22 16:57
103
Предстоятель УПЦ благодарит всех, кто поддерживает за границей беженцев из Украины

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поблагодарил Предстоятелей и верующих Поместных Церквей, глав и народы европейских и других государств, международные организации и всех, кто принял беженцев из Украины, пострадавших от военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий написал в обращении.

«Как Предстоятель крупнейшей и самой многочисленной Церкви Украины — Украинской Православной Церкви, верные которой в большом количестве выехали за границу из зон боевых действий, хочу поблагодарить Предстоятелей, епископат, духовенство и верных Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Польской Поместных Православных Церквей, Церковь Чешских земель и Словакии. Ваша братская поддержка очень важна для наших людей сегодня, ведь, по слову святителя Иоанна Златоуста — „нет ничего сильнее Церкви Христовой“. Это действительно так. Мы об этом свидетельствуем и смиренно просим Господа Бога, чтобы Он воздал вам сторицей за вашу щедрость и милосердие», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ обратил внимание, что более четырех миллионов украинцев в результате российского вторжения были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище за границей.

«Спасибо также всем главам Европейских Государств и их народам, главам других Государств мира, международным организациям и всем тем, кто принял украинцев в свои дома, благодарю людей разных взглядов и вероисповеданий. Этим вы выполняете самую главную Божью заповедь — любви к Богу и ближнему. Святые Отцы учат нас, что помогая ближнему, мы помогаем Христу, ведь и Он был „беженцем“, когда вместе со Своей Матерью бежал от Ирода в Египет. Ваша помощь останется навсегда в памяти и сердцах многострадального украинского народа. Пусть Всемилостивый Господь воздаст всем вам „вместо временного — вечное, вместо бренного — нетленное, вместо земного — небесное“ за все добро, которое вы совершаете», — отметил Митрополит Онуфрий.

В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, как обрести силу побеждать зло.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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