В ОП рассказали о переговорах со странами-гарантами безопасности

Главное: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о переговорах со странами-гарантами безопасности. Украина предложила отдельную формулу, которая обсуждается со странами, готовыми стать гарантами безопасности.

Детали: Украина ведет переговоры с потенциальными странами-гарантами, которые должны взять на себя гарантии безопасности для Украины после завершения войны с Россией. Как идет процесс рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

«Да, это один из важнейших элементов. Наличие стран-гарантов, которые берут на себя юридически закрепленные обязательства — это один из ключевых элементов системы глобальной безопасности», — отметил он.

Модерацией переговоров с Россией и консультаций на уровне политических советников занимается Офис президента. В частности, есть рабочая группа, куда входят и международные советники, и советники с украинской стороны. Она нарабатывает механизм и объясняет потенциальным гарантам, как необходимо реализовать формулу безопасности Украины с учетом того, что страны-гаранты возьмут на себя определенные обязательства.

«Мы понимаем, что мир привык к определенным формулам безопасности, наработанных в концепциях ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. Все эти формулы в глобальных кризисных ситуациях часто оказываются недействующими», — отметил Подоляк.

По его словам, Украина предлагает прогрессивные и ответственные формулы, когда страны точно понимают, какую ответственность необходимо взять.

«Все это юридически закреплено, есть механизм пошагового участия в разрешении того или иного конфликта. И понятно, что страны, которые привыкли к одним формулам, а сейчас им предлагают что-то другое, хотят это понять», — отметил Подоляк.

Представитель ОП добавил, что участие других стран в гарантировании безопасности Украины — это добровольный процесс.

«В формульном решении, предложенном Зеленским, страны, взявшие на себя обязательства, покажут, что они готовы отвечать за глобальное лидерство, они готовы быть пионерами в новой системе безопасности. Это то, чего сейчас миру не хватает — миру не хватает лидерства. И за счет такой формулы можно будет в будущем предупреждать подобные кризисы в любой другой точке мира», — добавил член украинской переговорной группы.

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