В ВОЗ объяснили, почему не признают российскую вакцину от коронавируса

Главное: ВОЗ отказывается признать вакцину «Спутник V». Причина – война России в Украине.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения отказались признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Инспекции по ней были приостановлены.

Причиной называется война России в Украине.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил: «Предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала войны. Но теперь все поставлено на паузу».

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