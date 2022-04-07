США ударили по России новыми санкциями

Главное: США ввели блокирующие санкции против крупнейших российских банков. Также Белый дом пообещал ввести полные блокирующие санкции против крупных российских госкомпаний.

Детали: Власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против крупнейшего российского банка Сбербанка и крупнейшего в стране частного банка — Альфа-банка. Также санкции введены против представителей российской элиты, сообщается на сайте Белого дома в среду, 6 апреля.

Блокирующие санкции предусматривают полную заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, и запрет гражданам страны сотрудничать с этими кредитными организациями.

Также Белый дом пообещал ввести полные блокирующие санкции против крупных российских госкомпаний. Минфин США назовет их днем позже. Задача этих санкций — помешать Кремлю использовать их для финансирования действий на Украине.

Кроме того, президент Джо Байден своим указом запретит любые новые инвестиции в Россию для граждан США, где бы они ни находились. В Белом доме считает, что это усугубит экономическую изоляцию России, из которой уже решили уйти более 600 крупных иностранных и международных организаций.

Помимо этого, под полные блокирующие санкции попадут представители российской элиты и их родственники. Это премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, другие члены Совбеза, а также без упоминания имен — взрослые дети президента Владимира Путина, дочь и жена главы МИД Сергея Лаврова.

«Эти лица обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах», — добавили в Белом доме.

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