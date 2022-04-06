Жителей Донбасса призывают срочно эвакуироваться, пока не поздно

Главное: У жителей Донбасса есть последняя возможность эвакуироваться перед тем, как в регионе начнутся масштабные бои. Поэтому вице-премьер Ирина Верещук призывает сделать это как можно быстрее.

Детали: Вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Луганской и Донецкой областей немедленно эвакуироваться, пока еще есть такая возможность. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Она отметила, что вскоре там ожидаются масштабные бои и мирным жителям уже невозможно будет помочь.

«Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность», — заявила Верещук, добавив, что пока еще возможность есть.

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