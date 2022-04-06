На Полтавщине, Ровенщине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Главное: Священники Полтавской, Полесско-Сарненской и Днепропетровской епархия Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших военных ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на Полтавщине настоятель Всехсвятского храма села Большая Рублевка протоиерей Стефан Шутко возглавил чин отпевания 33-летнего Защитника Украины Евгения Бурса.

На Ровенщине в Полесско-Сарненской епархии УПЦ отпети 36-летнего воина Виталия Гаврилюка, погибшего возле села Макаровка на Киевщине.

Чин отпевания в Свято-Троицком соборе города Березно возглавил протоиерей Игорь Коспа в сослужении священников епархии.

Священник передал родным Героя слова сострадания митрополита Полесского и Сарненского Анатолия:

«Вражеская пуля оборвала молодую жизнь Виталия — Защитника нашего Отечества. Смерть самого родного человека — горе для родителей и родных. В это тяжелое время мы разделяем горе семьи убиенного воина Виталия и вместе с Вами возносим молитвы за вечный покой его души».

На Днепропетровщине настоятель кафедрального собора Нерукотворного Образа Спаса города Павлоград протоиерей Павел Бурлай совершил чин отпевания 25-летнего военнослужащего Владимира Остапенко.