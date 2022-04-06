В Белгороде уже начали рыть окопы

Главное: Россияне, проживающие в Белгородской области, обеспокоены тем, что боевые действия начнутся на этой территории. Там уже начали рыть окопы.

Детали: В Белгородской области РФ начали рыть окопы. Представитель местной власти сказал, что для «перестраховки». Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает российское издание Медуза со ссылкой на главу Щебекинского округа Владимира Жданова.

Чтобы успокоить запаниковавших жителей области, он записал видеообращение, в котором сказал, что «земляные работы проводятся по нашей с вами просьбе».

«Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает», — сказал чиновник.

В свою очередь, глава Красногвардейского района Анна Куташова рассказала, что на его территории произошел взрыв.

«В результате происшествия разрушений и пострадавших нет», — отметила она.

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